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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:39
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:39

Karşıyaka FIBA'nın kararını bekliyor

Karşıyaka FIBA'nın kararını bekliyor

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Dünya çapında görülmemiş bir kabus yaşatıp bütün spor organizasyonlarını durduran koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada yabancılarını ülkelerine gönderip bekleyişini sürdüren Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'nın vereceği kararda.

Hafta içinde ara verilen Şampiyonlar Ligi'nin 8'li final olarak tek şehirde, yeni sezon öncesi 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynanacağını açıklayan FIBA, Karşıyaka'nın yer aldığı Europe Cup'a ilgili kararını henüz duyurmadı.

FIBA Europe Cup'ın da Dörtlü Final olarak Şampiyonlar Ligi gibi yeni sezon öncesine kaydırılma ihtimalinin ağırlık kazandığı öğrenildi. FIBA, 12 Mart'ta durdurduğu organizasyonun ulusal liglerin bitimine kadar askıya alındığını açıklamıştı. Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka, yarı finalde Almanya'dan Medi Bayreuth, yine adını son 4'e yazdıran Bahçeşehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears'le eşleşmişti. Takımların bu sezon için sonlandırılmasını talep ettiği ING Basketbol Süper Ligi'nin geleceği de belirsizliğini korurken Bahçeşehir Koleji 2 hafta önce tüm yabancılarıyla yollarını ayırmıştı.

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