Karşıyaka-Bahçeşehir maçına koronavirüs engeli

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.