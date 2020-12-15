Kana Biyik: Kariyerimde Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kamerunlu futbolcusu Jean-Armel Kana-Biyik, daha önce Marius Sumudica gibi teknik direktörle çalışmadığını belirterek, "Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan, ardından da Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.



Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın savunmacısı Jean-Armel Kana-Biyik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA HIRS OLMAZSA SONUÇ GELMEZ"

Futbolda hırsın önemine dikkat çeken Kana Biyik, "Futbolda hırs önemli. Hırslı olmazsanız sonuç gelmez. Takım olarak iyi gidiyoruz, 10 maçtır yenilmiyoruz. Karşılaştığımız 10 maçta zor rakipler de vardı, zorlu takımlara karşı oynadık, iyi sonuçlar aldık ve bence performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"GOL ATTIĞIM MAÇLARIN ÖNEMİ AYRI"

Türkiye'de 110'a yakın maça çıktığını kaydeden 31 yaşındaki defans oyuncusu, "Türkiye kariyerimde eski takımım Kayserispor'a karşı oynadığım ilk maç zordu benim için. Her bir maç benim için ayrı anlam taşıyor. Ama bir defans oyuncusu olarak, gol attığım maçlar da önemli benim için. Unutamadığım maç geçen sene Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet çünkü Türkiye kariyerimde ilk defa Beşiktaş'a karşı galibiyet geldim" diye konuştu.

"BABAM VE AMCAMIN SEVİYESİNE ÇIKTIM"

Futbolcu olan babası Andre Kana-Biyik ve amcası Omam-Biyik seviyesine çıktığını anlatan deneyimli oyuncu, "Türkiye benim için üçüncü memleketim çünkü ben Fransa'da doğdum. Ailem Kamerun'da doğdu. Ben de uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye benim üçüncü memleketim gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Ailemde babam ve amcam futbolcuydu. Futbola başlama sebeplerim amcam ve babam. Onlara çok saygı duyuyorum ve onlar sayesinde futbolu sevdim, futbola aşık oldum. Ben de yavaş yavaş onların seviyesine çıktığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SUMUDICA GİBİ BİR HOCAYLA HİÇ ÇALIŞMADIM"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kana Biyik, şöyle devam etti:

"Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim; kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca. Takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Kendisini gerçekten seviyorum ve çok saygı duyuyorum."

EN ZORLU FORVETLER

Kana Biyik, Türkiye'de kendisini en çok zorlayan forvetlerin Burak Yılmaz, Vedat Muriç, Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao ve Adis Jahovic olduğunu açıkladı. Kırmızı-siyahlı stoper, "Bu oyuncular maçlara çıktığımızda gerçekten benim işimi zorlaştırmıştı. Bu oyuncular güçlü ve kuvvetli oyuncular, kaliteli oyuncular" dedi.

"SOYADIMIN TÜRKÇE ANLAMINI BİLİYORUM"

Soy isminin Türkçede benzediği kelimeyi bildiğini söyleyen, Gaziantep mutfağını çok sevdiğini vurgulayan Kana Biyik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soy ismimin ne demek olduğunu biliyorum; 'bıyık' anlamına geliyor. Sokakta ya da alışveriş merkezlerinde insanlar beni gördüğünde benim hakkımda konuştuğunu duyuyorum. Yanımdan geçerlerken 'Kana Bıyık' diyorlar. Ben de dönüp selam veriyorum. Güzel bir ilişkimiz var, saygı duyuyorlar bana, ben de onlara saygı duyuyorum. Gaziantep mutfağını gerçekten çok seviyorum, herkes konuşuyor. Ben bazen restoranlarda yiyorum ama Gaziantep mutfağından yemek yediğim zaman; harika ve leziz yemekleri. Taraftarımıza söz veriyorum: bu sene çok güzel bir sezon geçireceğiz. Bana gösterdiğiniz sevgiye ben de aynı karşılıkla sevgiler gönderiyorum ve bizi desteklemeye devam edin."