Karius'a destek

AKŞAM
Thomalla, “Alem yapıyor, çalışmıyor yazıyorlar. Türk basını uyduruk senaryolar yapıyor’ ifadelerini kullanarak iddialara tepki gösterdi.
GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.
14 VE 15 yaşındaki Rus kardeşler Sergey ve Alexey Chuvakov, Galatasaray’ın eğitim kampında yer aldı.
Diagne, devre arasında Çin’in Tianjin Teda Kulübü’ne gidecekti. Ancak koronavirüs salgını sonrası Belçika’da kaldı!
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Boateng Gaziantep’e karşı görev alması halinde Siyah-Beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyecek.
SOPHİA Thomalla, erkek arkadaşı Loris Karius’a sahip çıktı.
BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına bugün çıkacak.