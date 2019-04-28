Karius: Haftaya ilk finale çıkacağız

Maçı değerlendiren Alman kaleci, "İlk yarıda iyi değildik, biraz da şanslıydık, öne geçtik. Devre arasında bazı şeyleri konuştuk ve düzeltmeye çalıştık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ankaragücü daha iyisini hak etti diyebiliriz. Sezonun bu döneminde bir şekilde kazanmak gerekiyor ve biz de kazandık" dedi.

Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Karius, "Şampiyonluk şansımız var. Kalan maçlarını hepsini kazanmak istiyoruz. Bir çıkış yakaladık. Haftaya ilk finalimizi oynayacağız. O dört maçtan ilkine, ilk finalimize çıkacağız" ifadelerini kullandı.