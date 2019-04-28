Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Karius: Haftaya ilk finale çıkacağız

Karius: Haftaya ilk finale çıkacağız

Karius: Haftaya ilk finale çıkacağız

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla alkış alan Loris Karius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Alman kaleci, "İlk yarıda iyi değildik, biraz da şanslıydık, öne geçtik. Devre arasında bazı şeyleri konuştuk ve düzeltmeye çalıştık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ankaragücü daha iyisini hak etti diyebiliriz. Sezonun bu döneminde bir şekilde kazanmak gerekiyor ve biz de kazandık" dedi.

Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Karius, "Şampiyonluk şansımız var. Kalan maçlarını hepsini kazanmak istiyoruz. Bir çıkış yakaladık. Haftaya ilk finalimizi oynayacağız. O dört maçtan ilkine, ilk finalimize çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Arkadaşımız bugün ciğerci olmaya karar verdi. Bakalım bu iş kolay bir iş mi? Zorlukları neler? Cevab

Ciğerci Olmak Kolay mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor