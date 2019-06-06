  • $5,7494
  • 6,4685
  • 246.37
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Karius giderse Fabri gelecek

Karius giderse Fabri gelecek

Alman file bekçisi Beşiktaş’tan ayrılma kararı alırsa yerine Fabri gelecek.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius’un ayrılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski fi le bekçisi Fabri’yle ilgileniyor. Premier Lig’de küme düşen Fulham’da forma şansı bulamayan Fabri’yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak. Yedek kulübesine de kaleci takviyesi yapmayı da düşünen Siyah-Beyazlılar, Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir’i de renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

 

Çin İlk Kez Denizden Uzaya Roket Fırlattı

<p>Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Remziye

Mezarlık Ziyaretine Giden Kadının Başına Bakın Ne Geldi !

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.