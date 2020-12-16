  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Karim Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Karim Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken Real Madrid-Athletic Bilbao ve Barcelona-Real Sociedad maçları, bu takımların, İspanya Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu hafta içine alındı.

Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı, Toni Kross'un 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Konuk takım 52. dakikada Ander Capa ile skora eşitliği getirse de, Fransız futbolcu Karim Benzema'nın 74. ve 90+2. dakikalarda attığı goller, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-1.

Athletic Bilbao'da Raul Garcia, karşılaşmanın 13. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Real Madrid, puanını 26'ya yükselterek, ligin zirvesindeki Real Sociedad ve Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasında ertelenen Getafe karşılaşmasını henüz oynamadı.

La Liga'da öne alınan diğer maç Barcelona-Real Sociedad, çarşamba akşamı oynanacak.

İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid ile ikincisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası ise 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray kupada rahat turladı
Galatasaray kupada rahat turladı

Galatasaray kupada rahat turladı

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi
Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı
Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor
Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi
Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi

Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha
Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi
Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı
Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı

Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.