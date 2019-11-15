Kari Arnason: Merih Demiral gülüyordu! Maç içinde sinirlerimizi bozdu

ERIK HAMREN

“Türkiye karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanmaya çalıştık. Kazanmamız gerekiyordu. Ancak oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir performans gösterdiler. Kazanmak için şans da yakaladık. Gol atmalıydık ama başaramadık. EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan Türkiye'yi tebrik ediyorum. Grupta iyi bir iş çıkardılar.”

SKULASON

“Hakemi de anlıyorum. 52 bin Türk'ün önünde, VAR olmadan öyle bir pozisyonda penaltı çalmak çok büyük cesaret isterdi. Fakat pozisyon penaltıydı ve hakemin görmesi gerekiyordu.”

ARNOR SIGURDSSON

“Türkiye harika futbolculara sahip bir takım. Sahada ne yaptığını bilen ve isteyen bir takımı karşımızda bulduk. Biz, oyunun son bölümünde golü bulacaktık, kaleciyi de geçtik ancak bir anda bir mucize oldu.”

GYLFI SIGURDSSON

“Türkiye ile son dönemde sürekli karşılaştık ancak bu Türkiye'nin hepsinden daha kararlı ve karakterli bir takım olduğunu söylememiz gerekiyor. Bizim için tren kaçtı ve artık play-off'a bakacağız.”

TRAUSTASON

“Çok yakın geçen bir maçtı. Türkler, ilk dakikadan itibaren beraberlik için oynadılar. Maç sonuna kadar kalenin önüne otobüs çektiler. Performansımızdan ötürü gururluyum. 1 puan aldık ama bunun hiçbir karşılığı olmadı. Bu maçtan bazı dersler alacağız ve önümüzde bakacağız.”

ARI FREYR SKULASON

“Türkiye, Fransa'dan 4 puan almış harika bir takım. Sadece bize yenildiler. İnanılmaz bir jenerasyon yakaladılar ve Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan futbolculara sahipler.”

ARNASON

“Merih özellikle kornerlerde saklanıp temasa başlıyor. 15 kişi ceza sahası içinde olunca görmek zor. Hakeme söyledik. Görmedim diyor. Merih ise gülüyor. Sinirlerimiz bozuldu maç içinde.”

(Sporx)