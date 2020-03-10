‘Kararı yönetim verecektir'

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
F.BAHÇE’DE Ersun Yanal’ın ayrılmasıyla ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy teknik direktörlük konusunda “Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. F.Bahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir” ifadelerini kullandı. Özsoy’un bu flaş açıklamasından sonra F.Bahçe’nin eski çalıştırıcı Christoph Daum’un ismi yeniden konuşmaya başlandı.
BİR YORUM YAPMAYACAĞIM
66 yaşındaki spor adamı son dönemde yaşananlarla ilgili Akşam’ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile ilgili sorulara temkinli yanıtlar veren Daum, “Fenerbahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda Fenerbahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. Fenerbahçe’nin geleceği için en iyi kararı Fenerbahçe yönetim kurulu verecektir. Bu tür spekülasyonlar sadece basın için faydalıdır. Bu konuda soru sormanızı ve araştırmanızı anlıyorum. Ancak şu an Fenerbahçe ile olan ilişkimle ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Sessiz kalıyorum” ifadelerini kullandı.
NİKO KOVAC BÜTÇE İSTEDİ
Sarı-Lacivertli Yönetim, geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük konusunda Daum ile bir görüşme yapmıştı. Yakın zaman içerisinde son bir görüşmenin daha yapılacağı da belirtildi. Daum, teknik direktörlük konusunda Niko Kovac ve Julian Negelsmann isimleri ile de görüşmeler yapmıştı. Kovac, Daum’dan bütçe istemişti. Julian Negelsmann ise kariyerine İngiltere’de devam edeceğini Daum’a iletmişti. Tecrübeli spor adamı başka teknik adamlarda da görüşmelere devam ediyor. Daum’un sezon sonuna kadar F.Bahçe’yi çalıştırma ihtimali de bulunuyor.
Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”
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