  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 08:00
  • |
  • 10 Mart 2020 Salı 08:39

‘Kararı yönetim verecektir'

‘Kararı yönetim verecektir'

Paylaş

Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

F.BAHÇE’DE Ersun Yanal’ın ayrılmasıyla ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy teknik direktörlük konusunda “Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. F.Bahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir” ifadelerini kullandı. Özsoy’un bu flaş açıklamasından sonra F.Bahçe’nin eski çalıştırıcı Christoph Daum’un ismi yeniden konuşmaya başlandı.

BİR YORUM YAPMAYACAĞIM

66 yaşındaki spor adamı son dönemde yaşananlarla ilgili Akşam’ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile ilgili sorulara temkinli yanıtlar veren Daum, “Fenerbahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda Fenerbahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. Fenerbahçe’nin geleceği için en iyi kararı Fenerbahçe yönetim kurulu verecektir. Bu tür spekülasyonlar sadece basın için faydalıdır. Bu konuda soru sormanızı ve araştırmanızı anlıyorum. Ancak şu an Fenerbahçe ile olan ilişkimle ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Sessiz kalıyorum” ifadelerini kullandı.

NİKO KOVAC BÜTÇE İSTEDİ

Sarı-Lacivertli Yönetim, geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük konusunda Daum ile bir görüşme yapmıştı. Yakın zaman içerisinde son bir görüşmenin daha yapılacağı da belirtildi. Daum, teknik direktörlük konusunda Niko Kovac ve Julian Negelsmann isimleri ile de görüşmeler yapmıştı. Kovac, Daum’dan bütçe istemişti. Julian Negelsmann ise kariyerine İngiltere’de devam edeceğini Daum’a iletmişti. Tecrübeli spor adamı başka teknik adamlarda da görüşmelere devam ediyor. Daum’un sezon sonuna kadar F.Bahçe’yi çalıştırma ihtimali de bulunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi

title

Anadolu Efes farklı kazanmaya devam ediyor

title

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

‘Kararı yönetim verecektir'
‘Kararı yönetim verecektir'

‘Kararı yönetim verecektir'

Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!
İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret!

İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.

Fenerbahçe'de Zico ön planda
Fenerbahçe'de Zico ön planda

Fenerbahçe'de Zico ön planda

Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin
Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin

Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Muriqi için 20 milyon Euro'yu masaya koydular
Muriqi için 20 milyon Euro'yu masaya koydular

Muriqi için 20 milyon Euro'yu masaya koydular

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

'Bu parayı veremeyiz, 1 yıl daha kiralayalım'
'Bu parayı veremeyiz, 1 yıl daha kiralayalım'

'Bu parayı veremeyiz, 1 yıl daha kiralayalım'

Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.

Attığı gol sonrası koronavirüs mesajı verdi
Attığı gol sonrası koronavirüs mesajı verdi

Attığı gol sonrası koronavirüs mesajı verdi

İtalya Serie A'da Sassuolo'nun Brescia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Francesco Caputo, gol sonrası koronavirüsün vurduğu İtalyan halkına mesajıyla destek verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.