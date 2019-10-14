Karar Yanal'ın

AKŞAM

Hafta içinde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli sol bekle ilgili kararı Ersun Yanal verecek. Yanal’ın onu hemen sahaya sürmesi beklenmiyor. Sol bekte Isla hatta Tolga Ciğerci’nin bile forma giyebileceği iddia edildi.

SADIK’IN ACI GÜNÜ

UZUN süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar’ın kayınpederi Ali Ekşi (57), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekşi dün son yolculuğuna uğurlandı.