‘Karar devletimizindir'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

AKŞAM

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların tavsiyesi ile alınmıştır. Bu kararla ilgili olarak tamamen TFF üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir”