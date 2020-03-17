‘Karar devletimizindir'

AKŞAM
TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların tavsiyesi ile alınmıştır. Bu kararla ilgili olarak tamamen TFF üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir”
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.
İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.