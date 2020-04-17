Karantina kurallarına uymayan Real Madridli yıldız hapis yatabilir

Koronavirüs sebebiyle karantina kurallarını delip ülkesine giden Luka Jovic'in Sırbistan'da hapis cezası alabileceği ortaya çıktı.
Sırp basınından Informer'ın haberinde Luka Jovic'in Sırbistan ceza kanununun 248. maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Gerekçenin ise Madrid'den Sırbistan'a gittikten sonra 14 günlük karantina kurallarını ihlal etmesi gösteriliyor. Sırbistan'a giriş yaptıktan sonra 2 kez koronavirüs testi olan ve ülkesinde ev karantinasında olacağına dair evrak imzalayan futbolcunun dışarıda görülmesi sebebiyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından Sırbistan'a gitti.
"JOVIC APTALCA BİR ŞEY YAPTI"
Sırbistan Emniyeti, Jovic'in Belgrad'daki doğum günü kutlamasına katıldığını belirtirken, "Aptalca bir şey yaptı. Tüm uyarılara rağmen Sırbistan'a dönmüş olması skandal" açıklamasını yaptı.
Real Madrid'in, kulübün politikasını ihlal eden ve insanların sağlığını tehlikeye atan 22 yaşındaki futbolcuya çok ağır bir ceza vermeye hazırlandığı kaydedildi.
(Sporx)
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