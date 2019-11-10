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  3. Karaman plaka yapacak! Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor muhtemel 11'ler

Karaman plaka yapacak! Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor muhtemel 11'ler

Karaman plaka yapacak! Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor muhtemel 11'ler

Fırtına ligde bugün Alanyaspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın puan açısından önemi bir yana başarılı teknik direktör için de ayrı bir yeri olacak. Hedef 61’inci karşılaşmada 3 puanı haneye yazdırmak.

AKŞAM

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, bugün oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzon’un plaka kodu olan 61’inci maçına çıkacak. Trabzon’da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan Teknik Direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği Bordo-Mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı.

SAHASINDA KAZANAMADI

Karaman, Bordo-Mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Alanyaspor’u ağırlayacak olan Trabzon, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen Bordo-Mavililer, siftah yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. Bordo-Mavililer zirve yarışından kopmak istemiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse


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