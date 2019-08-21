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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31

Karakter cellatları

Karakter cellatları

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İngiliz gazeteci Sarah Winterburn, Sturridge için ağır ifadeler kullanan C.Palace eski başkanı Jordan ve West Ham’ın başkan yardımcısı Brady’ye ateş püskürdü.

Akşam

İNGİLİZ sitesi football365.com’un yazarı Sarah Winterburn, Sturridge için, “Bozguncu. Asla takıma koymam” diyen C.Palace eski başkanı Jordan ve West Ham’ın başkan yardımcısı Karren Brady’nin, oyuncuyu tanımadan ‘Karakter suikastçılığı’ yapmakla suçladı. Winterburn, şu ifadeleri kullandı: Tembel varsayımlar, yararsız klişeler ve hiçbir bilgiye dayanmayan görüşler medyada yer almamalı. Sturridge’in karakterini yok etmek için basında görüşler yer aldı. Bu lanet görüşlerin gerçek olup olmadığını, sorgulamak gerekirdi.

ZEKİ, LİDER, AÇIK SÖZLÜ

Oysa Sturridge’in 4 yıl hocalığını yapan Jurgen Klopp, onun için diyor ki, ‘Daniel sakat olmadığında ondan kim şüphe edebilir. O soyunma odasında çok büyük bir lider. Zeki, kendinden emin ve ekibe yardım etmek için söylenmesi gerekenleri, çekinmeden söyler. O hayatımda gördüğüm en iyi bitiricilerden biri.

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