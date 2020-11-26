Karabağ-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Grubunda 3 puanla 3. sırada bulunan Yiğidolar’in bu kritik sınavı saat 20:55’te başlayacak.
Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.
EKSİKLER
Temsilcimizde koronavirüse yakalanan 7 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Jorge Felix’in de sakatlığı bulunuyor.
İLK 11’LER
Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone
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