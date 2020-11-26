Karabağ-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Azerbaycan ekibi Karabağ'a konuk oluyor.

Grubunda 3 puanla 3. sırada bulunan Yiğidolar’in bu kritik sınavı saat 20:55’te başlayacak.



Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

EKSİKLER

Temsilcimizde koronavirüse yakalanan 7 futbolcu bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Jorge Felix’in de sakatlığı bulunuyor.

İLK 11’LER

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli