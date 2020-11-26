Karabağ-Sivasspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon, normal ve uzatma süresi 3-3 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'a 4-3 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha

G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi.