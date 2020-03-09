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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:21

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

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Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'un başarılı hocası ile söz kesti. Kötü bir sezon geçiren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör konusu artık netleşti. Yabancı isimlerden net yanıt alamayan Kanarya, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan genç çalıştırıcıyla anlaştı.

AKŞAM

TARAFTARLARINI hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu’nun katkılarıyla devam eden Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı. Şu anda Alanyaspor’u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut’la söz kesildiği öğrenildi. Alanya’yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.

NE ZAMAN BAŞA GEÇECEK?

Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut’la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir. Beşiktaş’tan ayrılan Abdullah Avcı da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı’ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut’un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.

TAMAMEN ÖZE DÖNÜLECEK

Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, “Şu anda Alanya’nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam” demişti. Erol Bulut’la birlikte Fenerbahçe’de sorumluluk eski futbolculara geçecek. Volkan Demirel, görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce Sarı-Lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen “Öze dönüş” kararı almış durumda. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.

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