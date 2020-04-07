Kaptanlardan indirime şartlı evet

WhatsApp'ta bir araya gelen Premier Lig'in 20 kaptanı maaşlarda yapılması planlanan kesintiye iki şartla ‘Evet' dedi. 1-Kesilen para hayır kurumlarına verilecek. 2-Kulüp çalışanları kovulmayacak.

AKŞAM

İngilter’de Sağlık Bakanı Matt Hancock’un futbolculara yönelik “Ücretlerinizde indirim yapın” çağrısının yankıları devam ediyor. Premier Lig’de mücadele eden 20 takımın kaptanı, WhatsApp’tan kurdukları grupta koronavirüs nedeniyle maaşlarda yapılması planlanan kesinti hakkında fi kirlerini belirtti. Kaptanlar bu hafta kulüp yönetimleriyle yapılacak görüşmede yüzde 30 kesintiyi kabul etme kararı aldı. Ancak bunun için şartları var, “1-Kendilerinden kesilen para virüsle mücadele için hayır kurumlarına verilecek. 2-Futbolcu olmayan kulüp çalışanları kesinlikle işten çıkartılmayacak.” Bu konuda görüşmeler devam edecek.

FUTBOLCULAR GÜNAH KEÇİSİ

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın efsane yıldızı Wayne Roney’den hükümet ve Premier League (EPL) Yönetimi’ne tepki geldi. Championship’te mücadele eden Derby County’de oynayan tecrübeli isim “Futbolcular kolay hedef ve günah keçisi haline getirildi. Son bir kaç gündür yapılan utanç verici ” dedi.