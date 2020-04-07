Kaptanlardan indirime şartlı evet

AKŞAM
İngilter’de Sağlık Bakanı Matt Hancock’un futbolculara yönelik “Ücretlerinizde indirim yapın” çağrısının yankıları devam ediyor. Premier Lig’de mücadele eden 20 takımın kaptanı, WhatsApp’tan kurdukları grupta koronavirüs nedeniyle maaşlarda yapılması planlanan kesinti hakkında fi kirlerini belirtti. Kaptanlar bu hafta kulüp yönetimleriyle yapılacak görüşmede yüzde 30 kesintiyi kabul etme kararı aldı. Ancak bunun için şartları var, “1-Kendilerinden kesilen para virüsle mücadele için hayır kurumlarına verilecek. 2-Futbolcu olmayan kulüp çalışanları kesinlikle işten çıkartılmayacak.” Bu konuda görüşmeler devam edecek.
FUTBOLCULAR GÜNAH KEÇİSİ
Manchester United ve İngiltere Milli Takımı’nın efsane yıldızı Wayne Roney’den hükümet ve Premier League (EPL) Yönetimi’ne tepki geldi. Championship’te mücadele eden Derby County’de oynayan tecrübeli isim “Futbolcular kolay hedef ve günah keçisi haline getirildi. Son bir kaç gündür yapılan utanç verici ” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.