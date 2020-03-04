Kaptanlar iyi taşıdı

AKŞAM
KARTAL, futbol ve basketbolda eski kaptanlarının göreve getirilmesiyle yükselişe geçti. Siyah-Beyazlı formayı geçmiş yıllarda giyen ve ayrıca kaptanlık yapan Sergen Yalçın ile Burak Bıyıktay, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından futbol ve basketbol takımlarının başına getirildi. Yalçın’ın yönetiminde 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle puanını 40’a yükselten Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe’yi geçerek 5. sıraya kadar yükseldi. Bıyıktay’ın başantrenörlüğünde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan SiyahBeyazlı ekip, galibiyet sayısını 11’e çıkarırken, 11. sıradan 8’liğe kadar yükselerek play-off iddiasını güçlendirdi.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.
Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.
Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.