Kaptanlar iyi taşıdı

Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.

AKŞAM

KARTAL, futbol ve basketbolda eski kaptanlarının göreve getirilmesiyle yükselişe geçti. Siyah-Beyazlı formayı geçmiş yıllarda giyen ve ayrıca kaptanlık yapan Sergen Yalçın ile Burak Bıyıktay, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından futbol ve basketbol takımlarının başına getirildi. Yalçın’ın yönetiminde 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle puanını 40’a yükselten Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe’yi geçerek 5. sıraya kadar yükseldi. Bıyıktay’ın başantrenörlüğünde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan SiyahBeyazlı ekip, galibiyet sayısını 11’e çıkarırken, 11. sıradan 8’liğe kadar yükselerek play-off iddiasını güçlendirdi.