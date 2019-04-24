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Kaptan kral Burak

Kaptan kral Burak

12 Mayıs’ta yapılacak seçimi kazanmaları durumunda Fikret Orman, yeni sezonda kaptanlık pazu bandını Burak Yılmaz’a vermeyi planlıyor. Takımda ikinci kaptanlık Atiba’ya verilecek.

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AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor. Devre arasında katıldığı Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in değişmez ismi olan Burak, Sivasspor maçında Siyah-Beyazlı formayla 9. golünü attı. Bu harika performansıyla takımını şampiyonluk yarışının içine sokan tecrübeli golcüye yönetimden bir jest gelecek. 12 Mayıs’ta yapılacak seçimi kazanmaları durumunda Başkan Fikret Orman’ın yeni sezonda Burak’a takımın birinci kaptanlığını vermeyi planladığı öğrenildi. Takımın ikinci kaptanı ise sözleşme uzatılması durumunda Atiba olacak.

PARAYI KAFASINA TAKMADI

 Devre arasından itibaren ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş yönetimine bu konuda en çok yardımcı olan oyuncuların başında Burak Yılmaz geliyor. Başarılı golcü, özel yaşamı konusunda da kendisine son derece dikkat ediyor. Neredeyse tüm zamanını Beşiktaş’a vermiş durumda. Burak, Beşiktaş’ta çıtayı 15 gol olarak belirledi. Burak Yılmaz’ın hedefini yerine getirmek için kalan 5 haftada 6 gol atması gerekiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kalan haftalarda en büyük silahı yine Burak Yılmaz olacak.

KARTA KARŞI DİKKATLİ OL

 Siyah-Beyazlı teknik heyet bu hafta içinde, Ankaragücü karşısında sarı kart görmesi durumunda Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz’a ‘Sakin ol’ uyarısı yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de tecrübeli golcü ile bir görüşme yaparak taraftar ve hakemlerle uğraşmaması konusunda bir telkinde bulunacak. Burak’ın takım arkadaşlarını şampiyonluk için motive etmek için toplantılar yaptığı da öğrenildi.

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