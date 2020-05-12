AKŞAM
Sohbete katılan Kolombiyalı komedyen Juan Pis González dördüncü çocuğu yolda olan Radamel Falcao’ya, “Dört çocuk mu!.. Tavşan!.. Sana artık ‘Kaplan’ değil, ‘Tavşan’ demenin zamanı geldi” sözleriyle sataştı.
GALATASARAY 4 MİLYON KÂRDA
Öte yandan Galatasaray A.Ş. ikinci altı aylık dönem bilançosunu açıkladı. 2 Şubat 2020 itibariyle hazırlanan tabloda Futbol A.Ş.’nin kârı bir önceki döneme göre düşüş göstermesine rağmen 3 milyon 973 bin TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem kârı 76 milyon TL’ydi.
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...
Senegalli oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda eli güçlü. Stoke'un, Championship'ten düşme tehlikesi ve İngiliz taraftarların Ndiaye'ye sıcak bakmamasının yanı sıra başarılı oyuncu da Trabzonspor'da kalmak istiyor.