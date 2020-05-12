Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı, milli oyuncularıyla sohbet etti.

AKŞAM

Sohbete katılan Kolombiyalı komedyen Juan Pis González dördüncü çocuğu yolda olan Radamel Falcao’ya, “Dört çocuk mu!.. Tavşan!.. Sana artık ‘Kaplan’ değil, ‘Tavşan’ demenin zamanı geldi” sözleriyle sataştı.

GALATASARAY 4 MİLYON KÂRDA

Öte yandan Galatasaray A.Ş. ikinci altı aylık dönem bilançosunu açıkladı. 2 Şubat 2020 itibariyle hazırlanan tabloda Futbol A.Ş.’nin kârı bir önceki döneme göre düşüş göstermesine rağmen 3 milyon 973 bin TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem kârı 76 milyon TL’ydi.