Kanga & Mendy atağı

SPOR GÜNDEMİ

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son! Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son! Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti! Beckham'ı değil Aslan'ı seçti! Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret Trabzonspor'dan 128 milyona ret Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor Galatasaray'da dev operasyon başlıyor Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.

Irkçılık kötüymüş! Irkçılık kötüymüş! George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.