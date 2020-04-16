Kanga: 'Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz'

Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag’ı 2-2 ve 2-1’lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O Kanga’ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye’nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
(Fanatik)
Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.
Devre arasında fazlasıyla istenmesine rağmen alınamayan Kanga, sezon sonu Fırtına'ya çok yakın. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız orta saha, “Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.
Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.
Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.