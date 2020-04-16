Kanga: 'Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz'

Devre arasında fazlasıyla istenmesine rağmen alınamayan Kanga, sezon sonu Fırtına'ya çok yakın. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız orta saha, “Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.

Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag’ı 2-2 ve 2-1’lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O Kanga’ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye’nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

(Fanatik)