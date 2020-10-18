Kanarya'nın İzmir sınavı

AKŞAM

Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Göztepe’nin konuğu olacak. Süper Lig’de ilk dört haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Fenerbahçe’de hedef Göztepe maçından 3 puan ile ayrılmak.

Trabzonspor maçı öncesi puan kaybetmek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda zorunlu değişiklikler olacak. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos ve sakat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ü Teknik Direktör Erol Bulut riske etmeyi düşünmüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Gökhan’ın yerine Nazım Sangare’ye forma vermeyi planlıyor.

Yeni transferler Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas ise yedek kulübesinde yer alacak. Lemos’un yerine Serdar Aziz forma giyecek. Göztepe’de ise Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakem: Atilla Karaoğlan