Kanarya'nın İzmir sınavı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Göztepe’nin konuğu olacak. Süper Lig’de ilk dört haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Fenerbahçe’de hedef Göztepe maçından 3 puan ile ayrılmak.
Trabzonspor maçı öncesi puan kaybetmek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in kadrosunda zorunlu değişiklikler olacak. Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos ve sakat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ü Teknik Direktör Erol Bulut riske etmeyi düşünmüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Gökhan’ın yerine Nazım Sangare’ye forma vermeyi planlıyor.
Yeni transferler Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas ise yedek kulübesinde yer alacak. Lemos’un yerine Serdar Aziz forma giyecek. Göztepe’de ise Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Stat: Gürsel Aksel
Hakem: Atilla Karaoğlan
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
La Liga'nın 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.