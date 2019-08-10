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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:24

Kanarya'dan Silva presi

Kanarya'dan Silva presi

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Fenerbahçe Real Madrid’de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrı çalışan Brezilyalı Lucas Silva’yı listesinin ilk sırasına aldı. İspanyol ekibi 2 milyon euro istiyor. Real ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor.

AKŞAM

KABUS gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, 6 numara sorununu çözmek için girişimleri hızlandırdı.  Sarı-Lacivertliler, Real Madrid forması altında şans bulamayan Lucas Silva’yı listenin ilk sırasına aldı. Son 2.5 sezonu Brezilya ekibi Cruzeiro’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak için Kanarya’ya yeşil ışık yakan İspanyol ekibi ile devam eden görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi.  Real Madrid kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istiyor. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulacak.

TEKLiFLER MASAYA YATIRILDI

Genoa, Benfica takımları da Silva ile yakından ilgileniyor. Başarılı oyuncu Real Madrid takımından ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. 26 yaşındaki orta saha gelen teklifleri masaya yatırdı. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Lucas Silva, kiralık olarak görev yaptığı Cruzeiro’da 3 sezonda 107 maça çıkarken 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Silva, Brezilya’nın genç milli takımlarında 10 maça çıkıp, 2 de gol attı ancak A Takım seviyesinde oynayamadı. Asıl mevkisi ön libero olan Sambacı, 10 numara da da görev yapabiliyor.

ALTERNATiFLER BEKLETİLİYOR

F.Bahçe, Silva transferinde sonuç alamazsa listedeki diğer 6 numara adaylarından biriyle anlaşma sağlayacak. Benfica forması giyen Gustavo ile temasta olan Fenerbahçe, her konuda anlaştığı Fejsa’yı ise yedekte tutuyor. Zajc ve Jailson’a gelen tüm teklifleri masaya yatıran Sarı-Lacivertliler bu oyuncuların satıştan gelecek sıcak para ile ön libero transferini bitirmek istiyor. Emre ve Ozan’ı orta sahada hucüm ağırlıklı kullanmayı düşünen Ersun Yanal 6 numara transferini 4 gözle bekliyor.

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