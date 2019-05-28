Kanarya'da Dzeko heyecanı

AKŞAM

YENİ sezon için tüm transferleri sezon başı kampına yetiştirmeyi planlayan Fenanbahçe’de dün yaşanan flaş bir gelişme herkesi heyecanlandırdı. Tatilini Dalaman’da yapacak olan Roma’nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko’nun İstanbul’a gelmesi dedikoduların tavan yapmasına neden oldu. Roma’dan aktarmalı uçakla İstanbul’a gelen 33 yaşındaki forveti, menajer Mirsad Türkcan karşıladı. Yaklaşık 6 saat İstanbul’da kalan Dzeko, daha sonra Dalaman’a uçuş yaptı. Başarılı oyuncunun yanında eşi Amra Silajdzic de bulundu. Edin Dzeko’nun eşi Silajdzic sosyal medya hesabından İstanbul’dan bir fotoğraf da paylaştı.

YILLIK 5 MİLYON € KAZANIYOR

Bosna Hersekli forvetin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile özel bir görüşme yapması bekleniyor. Başkan Koç, deneyimli oyuncuyu Sarı-Lacivertli formayı giymesi için ikna etmeyi planlıyor. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak Dzeko İtalya kulübü ile yolları ayırmak istiyor. Roma’da yıllık 5 milyon euro kazanan başarılı forvet, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. Dzeko ile İnter de ilgileniyor. 2016-17 sezonundan beri Roma’da forma giyen Dzeko, daha önce Premier Lig’de Manchester City ve Bundesliga’da Wolfsburg formalarını da giymişti.

KRUSE VE KALİNİC LİSTEDE VAR

F.Bahçe’nin golcü listesinde Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Max Kruse de bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Kruse’nin vereceği yanıtı bekliyor. Deneyimli forvet geride kalan sezonda Bundesliga’da oynadığı 32 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı. Golcü listesindeki bir diğer isim ise Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic. Sözleşmesi 30 Haziran 2021’de bitiyor. 31 yaşındaki Kalinic, bu sezon 24 maça çıktı. 1090 dakika sahada kalan golcü oyuncu 4 gol, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Keşke Fener’e gelse

MENAJER Mirsad Türkcan, Dzeko’nun tatil için Türkiye’ye geldiğini dile getirirken, “Dzeko Türkiye’yi çok seviyor. Keşke F.Bahçe’ye gelse. Eşi de Türkiye’yi çok seviyor. Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona Türk futbolunu ve F.Bahçe’yi anlatıyorum. Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. F.Bahçe’nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor” dedi