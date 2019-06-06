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06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:25

Kanarya Mert için devrede

Kanarya Mert için devrede

F.BAHÇE’NİN, eski takımına dönmek istediği ifade edilen Mert Günok için Başakşehir’e teklif yapacağı dile getirildi. İşte Fenerbahçe'nin son transfer haberleri...

AKŞAM

Volkan Demirel, Harun, Kameni ve Berke gibi kalecileri bulunan Kanarya’nın Günok’tan gelen haber üzerine milli kaleci için teklif yapacağı ifade edildi. Mert, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de gözalıcı bir performans sergileyerek milli takıma yükselmeyi başarmıştı

KRUSE’NİN AVRUPA AŞKI

W.BREMEN ile mukavelesi biten, Fenerbahçe’nin cazip bir teklif ilettiği 31 yaşındaki golcü Kruse için Bremen’in Sportif Direktörü Baumann’dan açıklama geldi: F.Bahçe’nin sportif teklifl eri kısıtlı. Kruse, Avrupa kupalarında olmak istiyor. F.Bahçe’nin şansı maddiyat olabilir. Max Kruse bizle de devam edebilir.

BEK ARANIYOR

F.BAHÇE’NİN gözlemcileri, 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası’nı takip ediyor. Bu sezon iskeleti gençlerle sağlayacak Sarı-Lacivertliler, turnuvada izlenen oyuncuları listeye ekledi. Özellikle sağ bek ve sol bek oyuncuları radarda.

FREY YOLCU

GEÇTİĞİMİZ sezonun en çok eleştirilen transferlerinden olan Frey, kesin olarak kadroda düşünülmüyor. 24 yaşındaki İsviçreli forvet için tüm teklifler değerlendirmeye alınacak.

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