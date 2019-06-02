Kana-Bıyık, temsilcileri aracılığıyla Beşiktaş'ta oynamak istediğini yönetime iletti

Beşiktaş, transferde aceleci davranmayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, önümüzdeki hafta yönetimle bir araya geleceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının bu görüşmede, transfer istediği bölgelerle ilgili raporunu yönetime sunacak.

Beşiktaş yönetimi de scout ekibinin uzun süre izleyip onay verdiği futbolcuları, Abdullah Avcı ile paylaşacak. Yapılacak görüşme sonrasında ise harekete geçilecek.

Siyah beyazlı yönetimin öncelikli hedefi, bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Maaş ortalamasını da düşürmek isteyen yönetim, buna göre hareket edecek.

Bu arada İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Bıyık, Beşiktaş’ta oynamak istediğini temsilcileri aracılığıyla yönetime iletti.

Bonservisi elinde olan Kamerun asıllı Fransız futbolcu defans için siyah beyazlıların alternatifleri arasına girdi. Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmeler sonrasında Kana-Bıyık ile ilgili karar verilecek.

(TRT Spor)