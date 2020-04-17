Kalinic için Fenerbahçe iddiası! Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Kalinic için menajeri "Bir Türk kulübü için görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

Hırvat forvetin adı sezon başında Fenerbahçe ile anıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç transferi sonrası Kalinic’ten vazgeçti. Tecrübeli oyuncu da Atletico’dan Roma’ya kiralandı. Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki golcü burada aradığı şansı bulamadığı için ayrılacak. Kalinic’in menajeri Tomislav Erceg, futbolcusu için bazı takımlarla görüştüğünü söyleyerek, “Bir Türk kulübüyle de masadayız” dedi. Bu takımın, Muriç’i satma ihtimaline karşılık arayışa başlayan Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.