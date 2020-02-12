Kalesini kapattı

AKŞAM
Aslan, 21 haftalık süreçte yediği 17 golle sadece Süper Lig’in değil Avrupa liglerinin de en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Maç başına 0.80 gol yeme oranı bulunan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa’nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar arasında 6. oldu. En az gol yiyen takımlar R.Madrid ile Liverpool olurken, A.Madrid, PSG ve Reims de Sarı-Kırmızılılar’ın önünde yer aldı:
R.Madrid: 23 maç 14 gol- 0.60,
Liverpool: 25 maç 15 gol- 0.60,
A.Madrid: 23 maç 15 gol- 0.65,
PSG: 24 maç 17 gol0.70,
Reims: 24 maç 19 gol- 0.79,
G.Saray: 21 maç 17 gol- 0.80,
Athletic Bilbao: 23 maç 19 gol- 0.82.
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