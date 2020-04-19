Kaka'dan yıllar sonra gelen Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

Brezilyalı yıldız Kaka, 7 yıl sonra sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçenler hakkında konuştu.

Fatih Terim’in G.Saray’daki üçüncü döneminde ‘10 numara’ transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda, yönetim ‘Sneijder’, tecrübeli hoca ise ‘Kaka’ demişti.

TERİM DOĞRULAMIŞTI

Hatta 9 Aralık 2012’de oynanan ve 3-1 kazanılan Sivas maçı sonrası Terim bu tercihini açıkça dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı Ünal Aysal ve yönetiminin Hollandalı Wesley Sneijder veya Brezilyalı Diego Ribas’ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, görüşünü şöyle açıklamıştı:

"KAKA'YA EVET"

“Diego ve Sneijder’a hayır, Kaka’ya evet.” Her ne kadar Terim o dönem Real Madrid’de oynayan Kaka’yı istese de bu isteği gerçekleşmedi.

TERİM’E "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Nitekim Aysal yönetimi, 7.5 milyon Euro karşılığında Inter’le anlaşınca Sneijder 12 Ocak 2013’te G.Saray’a imzayı atmıştı. Ve yıllar sonra Kaka, Galatasaray’a transferinin 2013 yılında direkten döndüğünü resmen açıkladı.

ANISINI ANLATTI

Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, koronavirüs testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı.

7 YIL ÖNCE EVET DEMİŞ

Kaka, Terim’in kendisi için önemli bir figür olduğunu, 7 yıl önce Terim’in isteği üzerine Galatasaray’a ‘Evet’ dediğini dile getirdi.

"DEĞİŞİK BİR MACERA OLACAKTI"

Kaka şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi."

"KENDİSİ İLE TELEFONDA KONUŞTUK"

"Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Fatih Terim’le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim’in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi."

"G.SARAY'A İKNA OLMUŞTUM"

"Açık söylemek gerekirse onunla konuştuktan sonra düşünceleri ve planları beni etkilemişti. G.Saray’a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi"

(Hürriyet)