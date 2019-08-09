SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1 Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1 Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara “Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak' 'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kagawa ortada kaldı Kagawa ortada kaldı DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.

Elyounoussi Kartal'a yakın Elyounoussi Kartal'a yakın Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.

Gel artık Falcao Gel artık Falcao G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.