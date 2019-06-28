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Kagawa mecbur!

Kagawa mecbur!

İspanya’daki kontenjan şartları Kagawa’nın tekrar Beşiktaş’a gelme ihtimalini güçlendiriyor.

AKŞAM

DORTMUND’DA kalması beklenmeyen Kagawa’nın İspanya’ya gitme ihtimali zayıf. Çünkü İspanya’da kadroda AB üyesi dışında maksimum 5 oyuncu transfer hakkı var ve sadece 3’ü sahada olabiliyor. İspanya kulüpleri bu kontenjanı Kagawa ile doldurmak istemiyor. Şu ana kadar transferde 100 milyon euroluk harcama yapan Alman ekibi de tecrübeli oyuncuyu elden çıkarmak için istiyor.

BAŞKAN ORMAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Orman, Japon yıldız ile ilgili “Kagawa’yı düşünüyoruz. Temmuz ayı içerisinde konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı. 30 yaşındaki yıldız Beşiktaş forması altında 14 maçta 548 dakika sahada kaldı. Kagawa takımına 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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