Kagawa bedelsiz geliyor

AKŞAM

KAGAWA yeniden Beşiktaş’a dönüyor. Başkan Fikret Orman’ın, bizzat transferiyle ilgilendiği Japon oyuncu, Dortmund’un kamp kadrosuna alınmadı, yeni sezon formalarında ona numara ayrılmadı. Dortmund cephesinden dün gelen bilgiler de ayrılması halinde Kagawa’ya kolaylık sağlanacağı ve bonservis bedeli talep edilmeyeceği şeklindeydi. Alman Kicker, Teknik Direktör Michael Zorc’un oyuncuya, “Yeni sezonda seni kadroda düşünmüyorum. Hem kulüp hem de senin için bu kararı almam gerekiyordu. Kulüp bulman halinde bonservisin konusunda kolaylık gösterilecektir” şeklinde söz verdi.

İSPANYA’YA GİTME İHTİMALİ ZAYIF

Alman basını İspanya’da futbol oynamak isteğinde olan Japon yıldız Kagawa’nın, bu şartlar altında kendisiyle ilgilenen takımlarla anlaşmasının mümkün görünmediğini de vurguladı. Kagawa’nın da Betis, Celta Vigo ve Getafe gibi kulüplerin hem hedeflerinin olmaması hem de AB dışı 5 oyuncu sınırlaması nedeniyle Beşiktaş’a daha sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş’ın Uzakdoğu’ya açılmak için bir anahtar olarak gördüğü Japon oyuncuyla yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği de öne sürüldü. Beşiktaş bu transferi bir Japon sponsor üzerinden yapmak için de girişimlerde bulunuyor.

YILLIK 240 MİLYON YEN AZ GELDİ

Japon basını da Beşiktaş’ın Kagawa’ya sezonluk 2 milyon euro (240 milyon Japon Yeni) teklif ettiğini, bunun Japon yıldızın düşündüğü rakamın altında kaldığını öne sürdü. Beşiktaş yönetiminin en azından kulüp bütçesini aşan Kagawa taleplerinin karşılanması için bir Japon şirketle iş birliği içinde bu transferi gerçekleştirmek amacında olduğu da vurgulandı. Kagawa geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a transfer olmuş ve 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.