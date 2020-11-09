Kadrodaki tek forvet olmasına rağmen Diagne'ye forma yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel’e görev verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı bu tercihiyle adeta Mbaye Diagne’ye de ‘Seni şu anda düşünmüyorum’ mesaj gönderdi. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor maçında kendisine verilen şansı iyi kullanamayan ve 56. dakikada kenara alınan Senegalli golcü, Falcao’nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.
Fatih Terim bu tercihiyle ilgili, “Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor... Ona da kızmamak lazım, bir futbolcunun 12 ay futbol oynamaması kolay değil. Diagne daha fazla çalışır ve kısa bir süre içerisinde aramıza dönerse Diagne ile de başlarız, çift forvet de oynarız” dedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel'e görev verdi. Senegalli golcü Diagne, Falcao'nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.