AKŞAM Özel Röportaj: Kadro iyi olursa Sergen başarır

Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”

AKŞAM Özel Röportaj | Orçun ÖZATEŞ

Beşiktaş tarihine damga vuran kadroda yer alan oyuncular, teknik adamlık kariyerlerinde de çok başarılı işlere imza attı. Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Feyyaz Uçar bunlardan birkaçı. Ulvi Güveneroğlu ‘Feda’ sezonunda Samet Aybaba’yla birlikte önemli işlerin altında imzası olan kişilerden. Şimdi o döneme benzer bir başka zorlu süreçte takımın başında Sergen Yalçın var. Ulvi Güveneroğlu genç teknik adama güveniyor, başarılı olacağına inanıyor. Bu konuda görüşlerini şöyle dile getiriyor:

TARİHİN EN İYİLERİNDEN BİRİ

“Sergen Yalçın benim futbolculuğumun son döneminde takıma katıldı. Genç bir oyuncuydu. 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Çok iyi bir futbolcu olacağı o dönemlerde belliydi. Bizi de yanıltmadı. Bana göre Beşiktaş tarihinin en iyi futbolcularından bir tanesi. Hocalık dönemi ile ilgili ise Sergen Yalçın çok zeki ve akıllı bir kardeşimiz. İyi bir hoca. Başarısı tahmin edildiği gibi elindeki kadro yapısına bağlı. İyi bir kadro çalışırsa Sergen Yalçın’ın başarılı olacağını düşünüyorum. Samet Aybaba’nın Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde teknik kadronun içindeydim. Bu dönemin şartlarıyla o dönemin şartları çok farklı.

5 YIL ŞAMPİYON OLABİLİRDİK

Bizim geldiğimiz dönem gerçekten çok zordu. Açık ve net konuşurum; Beşiktaş, Samet Aybaba’nın yapılanma dönemine bir iki sene katlanabilseydi, bizim 3 kez üst üste şampiyon olduğumuz dönemi geçip, 5 yıl üst üste şampiyon olabilirdi. Yerli oyuncuların çoğunluğu oluşturduğu bir kadro kurabilirdik. Türkiye’de şu anda şampiyonluğu yakalamaya çalışan takımların çoğuna baktığımızda 8-9 tane yabancı oyuncu forma giydiğini görüyoruz. Samet hoca ile beraber çalıştığımız dönemde yerli oyunculara yatırım yapmıştık. İnşallah Sergen Hoca da bunu başarır ama zamana ihtiyacı var. Kolay bir iş değil bu.”

MESUT BAKKAL’IN SÖZLERİ BİZİ ÜZDÜ

Bakkal’ın, “1986-1987 sezonunda Beşiktaş maçına dopingli çıktık” sözlerine o dönem Siyah-Beyazlı formayı giyen Ulvi’den tepki: “1 puanla şampiyonluğumuz gitti. Açıklamalara üzüldük.”

Ulvi Güveneroğlu, 1986-87 sezonunda 1 puan farkla Galatasaray’a kaptırılan şampiyonlukla ilgili son günlerde yaşanan polemikler nedeniyle üzgün. O dönem Denizlispor forması giyen Mesut Bakkal’ın, “Doping yaptık, teşvik aldık, Beşiktaş’la berabere kaldık, Galatasaray şampiyon oldu” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Ulvi Güveneroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Biz maç oynayan oyuncularız. Bizim olaylardan haberdar olma şansımız yok. Dışarıda ne yapmış, ne olmuş bunları bilme şansımız yok. Üzüldük tabii… O maçta kaybedilen puan; ondan sonra şampiyonluğun gitmesi üzüntülü bir olay tabii. Sonradan çıkan bu olaylara baktığınız zaman bu şekilde tekrar gündeme gelmesi beni üzdü gerçekten… Şampiyonluk yaşamayı her oyuncu ister.”

MILNE ÇOK ZEKİYDİ

Güveneroğlu: “Gordon Milne çok zeki adamdı. Oyuncu yapısını ve karakterini çok iyi kullanırdı. Eksik yerlere nokta transferler yaptı.”

Kartal’a unutulmaz başarılar yaşatan İngiliz teknik adam Gordon Milne’yi Ulvi Güveneroğlu şöyle anlattı: “Her sene takım üzerine altyapıdan gelen oyuncuları koyarak Gordon Milne dönemine kadar büyük bir yapılanma oldu. 10 senelik süreç içinde bu yapılanma oldu. Kolay bir iş değildi bu.

DEVAMLILIĞI O SAĞLADI

Gordon Milne çok zeki bir adamdı. Oyuncu yapısını ve karakterini çok iyi kullanan bir teknik adamdı. Genel takım yapısından uzaklaşmadan eksikleri nokta atışı transferler yaparak Beşiktaş’a çok başarılı sezonlar yaşattı. Bizim kadromuz gerçekten çok güçlü ve çok iyiydi. O kadronun ortaya koyduğu performans devamlılık gerektiriyordu. Gordon Hoca da bunu yaptı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ÇOK ÖNÜNDEYDİK

Güveneroğlu: “Metin-Ali-Feyyaz bu isimler sembol oldu. Çok başarılı oldular. Çok gol attılar. Beşiktaş’a büyük katkıları oldu. Beşiktaş’ın G.Saray ve F.Bahçe’nin önüne geçtiği dönemlerde bu üçlü ve bu takımın gerçekten çok katkısı var. Biz o dönem hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray’ın çok çok önündeydik.”

DİLE KOLAY 15 YIL

Güveneroğlu: “Kolay değil, tam 15 yıl Beşiktaş forması giydim. O sezonlar ligde 16 takım vardı. 30 maçta lig bitiyordu. Şimdi 18 takım var. Bu kadar çok maç yapmıyorduk. Ben şimdi forma giyseydim 1000-1200 maç oynardım.”

MİMARI TÜZÜN’DÜR

Güveneroğlu: “1979-1980 sezonunda takımdan tam 10 oyuncu gitti. Benimle birlikte 6-7 tane oyuncu geldi. Genç takımlardan takviyelerle sezona başladık. O yapılanma Serpil Hamdi Tüzün hocamız döneminde başladı. 1981-1982 sezonunda. Miliç’in gelmesiyle birlikte şampiyon olduğumuz o dönem birlikte yapılanmanın meyveleri alınmaya başladı.”

ELAZIĞ UNUTTU KARTAL KAPTI

Elazığ’da amatör olarak forma giyen Ulvi Güveneroğlu, ilginç Beşiktaş’a transfer hikayesini şöyle anlattı: “1979 yılında amatördüm Elazığ’da futbol oynarken... Profesyonel olmam için Elazığspor’un noterden protesto çekmesi gerekiyordu. Protesto çekmeyi unuttular, bu nedenle ben de serbest kaldım ve Beşiktaş’a transfer oldum.”

RIZA 1 BEN 2

Güveneroğlu: “Beşiktaş formasını en çok giyen 2. oyuncuyum. Rıza benden yaş olarak küçük ve alt yapıdan geldiği için benden fazla oynadı. İstatistikler farklı olarak yazılıyor. 422 diyen var 487 diyen var. Ama Rıza’dan sonra en fazla giydiğim kesin.”

2 MAÇIN YERİ AYRI

Ulvi Güveneroğlu 1985-86 sezonunda Trabzon’da kazandıkları şampiyonluğu şöyle anlattı: “Trabzon’da oynanan maçı unutamıyorum. Şampiyon olduğumuz maçtı. Trabzonspor gerçekten çok güçlü bir takımdı. Trabzon’u yenmek kolay bir iş değildi. Bu tür maçların havası ve atmosferi çok farklı olduğu için benim için çok önemliydi. Son 30 dakika kendi sahamızdan çıkamamıştık. Hayatımın maçıydı. Eskişehir maçı da ilk şampiyon olduğum sene 1981-1982.”

HİÇ DIŞARI ÇIKMIYORUM

Ulvi Güveneroğlu, karantina dönemlerini nasıl geçirdiğine dair şu açıklamayı yaptı: “Evden dışarı çıkmıyoruz. Mümkün olduğunca kitap okumaya çalışıyoruz. En iyi şekilde zaman geçirmeye çalışıyoruz.”

MILLI STOPERLER SÜPER

Güveneroğlu: “Çağlar Söyüncü stoperde iyi bir oyuncu. Merih Demiral da öyle. Ozan Kabak ve Kaan da dikkat çeken oyuncular.

ULVİ GÜVENEROĞLU KİMDİR?

1960 Elazığ doğumlu olan Ulvi Güveneroğlu 1979’dan 1994’e kadar aralıksız 15 yıl Beşiktaş forması giydi. Ulvi 422 maça çıktı, 10 gol attı ve 5 Türkiye 1. Ligi, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası kaldırdı. Ulvi Güveneroğlu şu an teknik direktör olarak futbolla ilgilenmeye devam ediyor.