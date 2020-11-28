Kadın milliler Estonya'yı ezdi geçti

Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.
Başkent Tallinn'deki Sportland Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerindeki son maçında 1 Aralık’ta Rusya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda 9 maçta topladığı 5 puanla beşinci sırada bulunuyor.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.