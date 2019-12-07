Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligdeki 7 maçını da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.
Bir maçı eksik Galatasaray ise ilk 6 maçında rakiplerine üstünlük kurarak 3. sıraya yerleşti.
(AA)