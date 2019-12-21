Kadıköy'de yüksek gerilim! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11'ler

AKŞAM

FENERBAHÇE, Süper Lig’de bugün Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişe “dur” demek istiyor. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar ile kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak. Moses ve Rodrigues yok!

DIŞ SAHADA KAYBETMEDİ

Beşiktaş ise son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, dış sahada son 4 mücadelesini kaybetmedi. Beşiktaş, A.Gücü ile 0-0 berabere kaldı. Kartal, A.Gücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalya’yı 2-1, Konya’yı 1-0 ve Kasımpaşa’yı 3-2 yendi. Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak, Gökhan, Lens, Necip ve Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, F.Bahçe karşısında da kart görmeleri halinde G.Birliği maçında cezalı duruma düşecek.

GÖZLER G.BiRLiĞi-SiVAS’TA

Ancak iki takım açısından en büyük tehdit birbirlerinden çok Sivas olacak. Lider Yiğido, bugün 14.00’te G.Birliği deplasmanına çıkacak. Kazanırlarsa, akşamki derbinin önemi daha da artacak. F.Bahçe kaybederse, devrenin bitimine 1 hafta liderin 11 puan gerisine düşecek. Kartal yenilirse 9 puan fark oluşacak. Beraberlik bile iki takım açısından kabus! Eğer Beşiktaş kazanırsa, Yanal’ın kovulabileceği konuşuluyor. Beşiktaş kaybederse, devre arası Avcı’nın yerine yeni bir hoca bakılabilir.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak