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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 00:20
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Kadıköy'de Thiam'dan fragman

Kadıköy'de Thiam'dan fragman

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AA, İHA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Antalyaspor’la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Harun Tekin, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Jailson, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Michael Frey ilk 11’yle çıktı.

57. dakikada Tolga Ciğerci ve Filip Novak oyuna dahil olurken, Sinan Gümüş ve Gustavo kenara gelen isimler oldu. Fenerbahçe’deki son değişiklik ise 76. dakikada gerçekleşti. Jailson’un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel 11’yle başladı. Akdeniz ekibinde 57’de Ufuk’un yerine Harun, Mukairu’nun yerine de Adem oyuna dahil oldu. 83. dakikada ise Jahovic ve Hakan Özmert çıktı, Gökdeniz ve Mevlüthan oyuna girdi. 

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

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Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Kadıköy'de Thiam'dan fragman

Kadıköy'de Thiam'dan fragman

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