Kadıköy'de tartışmalı gece! F.Bahçe kazandı, hakem konuşuldu!..

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam etti. Haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazanırken, karşılaşmaya hakem Bahattin Şimşek damgasını vurdu.
İlk olarak maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzre kırmızı kart beklediği pozisyonda sarı kart gösteren Bahattin Şimşek, tartışmalı kararlarına ikinci yarıda da devam etti.
İkinci yarı dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
FENERBAHÇE 4-1 BAŞAKŞEHİR
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Bahattin Şimşek
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Novak; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Caner; Sinan, Thiam, Ademi.
Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epurenau, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Chadli, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli
GOLLER: 45+2' Nazım Sangare, 60' Tisserand, 84' Gustavo, 89' Mert Hakan - 6' Mahmut Tekdemir
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