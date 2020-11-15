Kadıköy'de parola zafer

A Milli Takım'ın konuğu Rusya... Şükrü Saracoğlu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Ay-Yıldızlılar’da bu zorlu maç öncesindeki tek hedef üç puan...
Rusya karşısında alınacak zafer grupta millilerin sıralamasına da etki edecek. Kırmızı-Beyazlılar, hem gruptaki hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.
KADRODA DEĞİŞİKLİK OLACAK
Ay-Yıldızlılar’da kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü ve Mert Çetin bugün kadroda olmayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in as kadro ile maça çıkması bekleniyor. A Milli Takımımız, beşinci maçlar öncesinde 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Lider Rusya’nın 8, ikinci sırada bulunan Macaristan’ın ise 7 puanı var. Grupta son sırada 2 puanlı Sırbistan bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Macaristan 22.45’te Sırbistan’ı konuk edecek. Macarlar sahadan galibiyetle ayrılırsa millilerin liderlik şansı tamamen ortadan kalkacak.
585. MAÇ
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün Rusya’yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 584 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 140 maçta da beraberlik yaşadı.
TÜRKİYE - RUSYA
STAT: Şükrü Saracoğlu
YAYIN: TRT 1
SAAT: 20.00
HAKEM: Szymon Marciniak
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.
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