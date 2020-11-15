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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Kadıköy'de parola zafer! İşte muhtemel 11'ler...

Kadıköy'de parola zafer! İşte muhtemel 11'ler...

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AKŞAM

A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında lider Rusya'yı konuk ediyor.

A Milli Takım'ın konuğu Rusya... Şükrü Saracoğlu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Ay-Yıldızlılar’da bu zorlu maç öncesindeki tek hedef üç puan...

Rusya karşısında alınacak zafer grupta millilerin sıralamasına da etki edecek. Kırmızı-Beyazlılar, hem gruptaki hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Ay-Yıldızlılar’da kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü ve Mert Çetin bugün kadroda olmayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in as kadro ile maça çıkması bekleniyor. A Milli Takımımız, beşinci maçlar öncesinde 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Lider Rusya’nın 8, ikinci sırada bulunan Macaristan’ın ise 7 puanı var. Grupta son sırada 2 puanlı Sırbistan bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Macaristan 22.45’te Sırbistan’ı konuk edecek. Macarlar sahadan galibiyetle ayrılırsa millilerin liderlik şansı tamamen ortadan kalkacak.

585. MAÇ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün Rusya’yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 584 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 140 maçta da beraberlik yaşadı.

TÜRKİYE - RUSYA

STAT: Şükrü Saracoğlu

YAYIN: TRT 1

SAAT: 20.00

HAKEM: Szymon Marciniak

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazici, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Rusya: Guilherme, Karavaev, Dzhikiya, Diveev, Yuri Zhirkov, Zobnin, Zelimkhan Bakaev, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Cheryshev, Fedor Chalov

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