Kadıköy'de parola zafer! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takım'ın konuğu Rusya... Şükrü Saracoğlu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Ay-Yıldızlılar’da bu zorlu maç öncesindeki tek hedef üç puan...
Rusya karşısında alınacak zafer grupta millilerin sıralamasına da etki edecek. Kırmızı-Beyazlılar, hem gruptaki hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.
LİDERLİK ŞANSI BUGÜN KAÇABİLİR
Lider Rusya’nın 8, ikinci sırada bulunan Macaristan’ın ise 7 puanı var. Grupta son sırada 2 puanlı Sırbistan bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Macaristan 22.45’te Sırbistan’ı konuk edecek. Macarlar sahadan galibiyetle ayrılırsa millilerin liderlik şansı tamamen ortadan kalkacak.
585. MAÇ
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün Rusya’yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 584 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 140 maçta da beraberlik yaşadı.
TÜRKİYE - RUSYA
STAT: Şükrü Saracoğlu
YAYIN: TRT 1
SAAT: 20.00
HAKEM: Szymon Marciniak
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
RUSYA: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Miranchuk, Cheryshev, Zabolonty.
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