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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Kadıköy'de parola zafer! İlk 11'ler belli oldu

Kadıköy'de parola zafer! İlk 11'ler belli oldu

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AKŞAM

A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında lider Rusya'yı konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Takım'ın konuğu Rusya... Şükrü Saracoğlu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Ay-Yıldızlılar’da bu zorlu maç öncesindeki tek hedef üç puan...

Rusya karşısında alınacak zafer grupta millilerin sıralamasına da etki edecek. Kırmızı-Beyazlılar, hem gruptaki hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

LİDERLİK ŞANSI BUGÜN KAÇABİLİR

Lider Rusya’nın 8, ikinci sırada bulunan Macaristan’ın ise 7 puanı var. Grupta son sırada 2 puanlı Sırbistan bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Macaristan 22.45’te Sırbistan’ı konuk edecek. Macarlar sahadan galibiyetle ayrılırsa millilerin liderlik şansı tamamen ortadan kalkacak.

585. MAÇ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün Rusya’yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 584 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi, 140 maçta da beraberlik yaşadı.

TÜRKİYE - RUSYA

STAT: Şükrü Saracoğlu

YAYIN: TRT 1

SAAT: 20.00

HAKEM: Szymon Marciniak

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Miranchuk, Cheryshev, Zabolonty.

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