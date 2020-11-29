Kadıköy'de ortalık karıştı: 'Mert Hakan sana ne oluyor'

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlarken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dördüncü hakeme tepki gösterdi.
İlk yarının son bölümlerinde maçın hakemine tepki gösteren Yalçın, sarı kartla cezalandırılırken ilk yarının bitmesinin ardından Sergen Yalçın soluğu 4. hakemin yanında aldı.
İlk yarıda Pelkas’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Yalçın, pozisyonun avantaja bırakılmaması nedeniyle tepki gösterirken bu pozisyonu hatırlatarak "Benim atağımı niye kesiyorsun" tepkisi gösterdi.
Yalçın’ın tepkisinin ardından Beşiktaş’ın teknik ekibinden bir isim daha aynı şekilde tepki gösterirken Fenerbahçe Kulübesi’nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu. Bunun üzerine Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş’a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı. Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'da çalışmalara başladı
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
Diego Armando Maradona'nın 33 milyon pound vergi borcu olduğu ortaya çıktı. 150 milyon pound kişisel serveti olduğu konuşulan Arjantinli efsanenin başı vergilerle beladaydı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.