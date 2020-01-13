'Kadıköy'de kalmak istiyordum'

Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

ALANYASPORLU Salih Uçan, devre arası kampında önemli açıklamalarda bulundu: “Samet Aybaba Fenerbahçe’yle anlaşmadan önce Beşiktaş’ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş’a gidebilirdim. Çünkü Buca’da bana formayı veren Samet hocaydı. Keşke Fenerbahçe’den Sion’a kiralık gitmeseydim. Çünkü kalsaydım ben oynayacağıma inanıyordum. Bir anda Sion’a sürüklendim gibi bir şey oldu. Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Geçen sene Empoli’nin başında ben Roma’ya transfer olduğumda yardımcı hocalardan birisi vardı. O, Empoli ile anlaşınca benim durumumu soruyor. Ben kalmak istediğimi, tekrardan gitmek istemediğimi söyledim. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi. Fenerbahçe’nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza’nın yerinin kendisi için farklı olduğunu söyleyen Salih Uçan, “Alex ile çok fazla birlikte olamadık.

“ALEX’İN YERİ ÇOK AYRIDIR”

Yaklaşık 4.5 ay birlikteydik. Ona rağmen aramız iyiydi. İlk gol attığımda tweet falan atmıştı. Yeri ayrıdır ama daha fazla uzun süre, 1-2 sene falan kalsaydım benim için daha farklı olurdu” ifadelerini kullandı.