'Kadıköy'de kalmak istiyordum'

AKŞAM
ALANYASPORLU Salih Uçan, devre arası kampında önemli açıklamalarda bulundu: “Samet Aybaba Fenerbahçe’yle anlaşmadan önce Beşiktaş’ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş’a gidebilirdim. Çünkü Buca’da bana formayı veren Samet hocaydı. Keşke Fenerbahçe’den Sion’a kiralık gitmeseydim. Çünkü kalsaydım ben oynayacağıma inanıyordum. Bir anda Sion’a sürüklendim gibi bir şey oldu. Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Geçen sene Empoli’nin başında ben Roma’ya transfer olduğumda yardımcı hocalardan birisi vardı. O, Empoli ile anlaşınca benim durumumu soruyor. Ben kalmak istediğimi, tekrardan gitmek istemediğimi söyledim. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi. Fenerbahçe’nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza’nın yerinin kendisi için farklı olduğunu söyleyen Salih Uçan, “Alex ile çok fazla birlikte olamadık.
“ALEX’İN YERİ ÇOK AYRIDIR”
Yaklaşık 4.5 ay birlikteydik. Ona rağmen aramız iyiydi. İlk gol attığımda tweet falan atmıştı. Yeri ayrıdır ama daha fazla uzun süre, 1-2 sene falan kalsaydım benim için daha farklı olurdu” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”
Galatasaray ikinci başkanı Albayrak, Çizme’de futbolcu avına çıktı. Transfer listesi elinde bulunan Abdurrahim Albayrak; Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana’nın kulüpleriyle masaya oturmak için İtalya’ya gitti. Bu 3 futbolcudan 2’sinin bitirilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.
Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.