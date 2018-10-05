Kadıköy'de Barış Alıcı'ya tepki

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı ağırladığı maçta taraftarlar adeta çılgına döndü.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

Barış ve Valbuena ısınmak için saha kenarına geldiklerinde ise bir taraftar bu iki oyuncuya su şişesi fırlattı.

Oradaki taraftarların büyük tepkisine neden olan bu davranış sonrası polis sahaya su şişesi fırlatan kişiyi oradan aldı ve stadyum karakoluna götürdü.

Taraftarlar ayrıca, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

(Hürriyet)