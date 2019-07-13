Kaderinde var

AKŞAM

Bir başka Kolombiyalı oyuncu Falcao’nun isminin Sarı-Kırmızılı takımla geçtiğini ancak Galatasaray’ın kaderinde Gustavo Cuellar’ın olduğunu belirten Kolombiya basını, “Eski kıtaya gidecek olan Cuellar için 4 milyon euro teklif edildi. Türk takımının teknik kadrosu Radamel Falcao’yu reddetse de Gustavo Cuellar’ın işe alınmasını istedi” ifadesini kullandı.

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Gustavo Cuellar, orta sahada ön liberoda ve merkezde görev yapıyor. Kolombiyalı oyuncu, 2016’da ülkesinin dışına çıktı. 2016’dan bu yana Flamengo’da oynayan Cuellar’ın mukavelesi 2022’de bitiyor. Avrupa’dan başka talipler de var...