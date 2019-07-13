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Kaderinde var

Kaderinde var

KOLOMBİYA basını, Gustavo Cuellar’ın, yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

AKŞAM

Bir başka Kolombiyalı oyuncu Falcao’nun isminin Sarı-Kırmızılı takımla geçtiğini ancak Galatasaray’ın kaderinde Gustavo Cuellar’ın olduğunu belirten Kolombiya basını, “Eski kıtaya gidecek olan Cuellar için 4 milyon euro teklif edildi. Türk takımının teknik kadrosu Radamel Falcao’yu reddetse de Gustavo Cuellar’ın işe alınmasını istedi” ifadesini kullandı.

ÖN LİBERO VE MERKEZ

Gustavo Cuellar, orta sahada ön liberoda ve merkezde görev yapıyor. Kolombiyalı oyuncu, 2016’da ülkesinin dışına çıktı. 2016’dan bu yana Flamengo’da oynayan Cuellar’ın mukavelesi 2022’de bitiyor. Avrupa’dan başka talipler de var...

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