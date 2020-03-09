Kabustan uyanamıyor

Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler mutsuz.

AKŞAM

GEÇEN sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan Sarı-Lacivertliler, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-2020’de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü. Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı. Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren Sarı-Lacivertliler, 40 puanda kaldı. Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamaması durumunda şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek.

YANAL’IN GiDiŞi DE YARAMADI

FENERBAHÇE’DE Ersun Yanal’ın takımdan ayrılışının ardından çıkılan ilk maçta da Sarı-Lacivertli taraftarların yüzü gülmedi. Denizlispor maçına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.