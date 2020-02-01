Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

İki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.